2019-06-26T09:08:29+03:00
Общество

«Весёлые старты» в Нижневартовске под угрозой срыва

Виной тому гроза и сильный ветер
Алена Кульмухаметова
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«Весёлые старты» в Нижневартовске под угрозой срыва. Фото с сайта администрации города Нижневартовск«Весёлые старты» в Нижневартовске под угрозой срыва. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Подростки Нижневартовска станут участниками «Веселых стартов». Соревнования запланированы на 26 июня в 14 часов на Комсомольском озере. Они проходят в рамках Международного дня борьбы с наркоманией.

Мероприятие проводится специалистами Нижневартовской психоневрологической больницы совместно с участниками общественной организации «Страна без наркотиков. Югра» при поддержке администрации города и ФСК «Юбилейный».

При этом мероприятие может быть перенесено. Всему виной погодные условия. Так, по информации Ханты-Мансийского гидрометеоцентра, сегодня в восточной части ХМАО - Югры ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильный дождь, гроза, ветер, порывы которого могут достигать 18-23 метров в секунду.

Жителям и гостям Нижневартовска рекомендуют соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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