«Весёлые старты» в Нижневартовске под угрозой срыва
Подростки Нижневартовска станут участниками «Веселых стартов». Соревнования запланированы на 26 июня в 14 часов на Комсомольском озере. Они проходят в рамках Международного дня борьбы с наркоманией.
Мероприятие проводится специалистами Нижневартовской психоневрологической больницы совместно с участниками общественной организации «Страна без наркотиков. Югра» при поддержке администрации города и ФСК «Юбилейный».
При этом мероприятие может быть перенесено. Всему виной погодные условия. Так, по информации Ханты-Мансийского гидрометеоцентра, сегодня в восточной части ХМАО - Югры ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильный дождь, гроза, ветер, порывы которого могут достигать 18-23 метров в секунду.
Жителям и гостям Нижневартовска рекомендуют соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.
ИСТОЧНИК KP.RU