СЕГОДНЯ 06:53 2019-06-26T06:53:51+03:00

В Нижневартовске с размахом отметили День молодёжи. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В Нижневартовске состоялись мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи. 23 июня на набережной реки Обь в течение дня работало сразу восемь площадок. Образовательные, творческие и танцевальные мастер-классы посетили около 30 тысяч нижневартовцев и гостей города.

В этот день на главной сцене выступили местные и приглашенные диджеи, музыкальные коллективы города и лауреаты фестиваля «Студенческая весна». Также талантливой молодежи Нижневартовска вручили заслуженные награды.

Завершением праздника стало выступление российской рэп-рок-группы «ANACONDAZ».

- Мы очень довольны праздником. Столько интересных площадок подготовили организаторы. Планировали погулять несколько часов – задержались на весь день. Успели потанцевать, нарисовать картину, приняли участие в мастер-классах, хорошо была организована зона отдыха. Концерт хэдлайнеров получился зажигательным, – поделилась вартовчанка Светлана Ибрагимова.

ИСТОЧНИК KP.RU