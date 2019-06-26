2019-06-26T06:53:51+03:00
Общество

В Нижневартовске с размахом отметили День молодёжи

Талантливой молодежи Нижневартовска вручили заслуженные награды
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске с размахом отметили День молодёжи. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске с размахом отметили День молодёжи. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске состоялись мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи. 23 июня на набережной реки Обь в течение дня работало сразу восемь площадок. Образовательные, творческие и танцевальные мастер-классы посетили около 30 тысяч нижневартовцев и гостей города.

В этот день на главной сцене выступили местные и приглашенные диджеи, музыкальные коллективы города и лауреаты фестиваля «Студенческая весна». Также талантливой молодежи Нижневартовска вручили заслуженные награды.

Завершением праздника стало выступление российской рэп-рок-группы «ANACONDAZ».

- Мы очень довольны праздником. Столько интересных площадок подготовили организаторы. Планировали погулять несколько часов – задержались на весь день. Успели потанцевать, нарисовать картину, приняли участие в мастер-классах, хорошо была организована зона отдыха. Концерт хэдлайнеров получился зажигательным, – поделилась вартовчанка Светлана Ибрагимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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