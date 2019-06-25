Две семьи Когалыма подвергали жизнь домочадцев опасности из-за администрации города

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-25T12:57:26+03:00

Многоквартирный жилой дом в 2013 году был признан аварийным и подлежащим сносу

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Прокуратура Когалыма помогла двум семьям города получить благоустроенное жилье. Как выяснилось, 7 человек вынуждены были проживать в неблагоприятных условиях не по своей вине. Установлено, что многоквартирный жилой дом в 2013 году был признан аварийным и подлежащим сносу.

Несмотря на это, администрация города не предоставила семьям жилые помещения по договору социального найма, а срок отселения дома определила в 2022 году. Фактически заявители с семьями вынуждены проживать в аварийном доме, подвергая опасности свою жизнь и здоровье, пояснили в прокуратуре ХМАО.

В связи с этим прокурор обратился в интересах жильцов а в суд с требованием обязать местную администрацию предоставить им благоустроенное жилье по договору социального найма. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. В результате жилые помещения семьям предоставили.

ИСТОЧНИК KP.RU