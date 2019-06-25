Сургутяне выбрали эскизный проект «Крылов-парка»

СЕГОДНЯ 06:04 2019-06-25T06:04:35+03:00

Его откроют в В 2021 году в микрорайоне №40

Изменить размер текста: A A

Сургутяне голосованием определили, каким будет «Крылов-парк». Горожанам было предложено выбрать наиболее понравившийся вариант планировки.

21 июня закончилось интернет-голосование за лучший эскизный проект парка имени Крылова. В 2021 году его откроют в микрорайоне №40.

Хотя внешне варианты были похожими. Были у них и принципиальные отличия — расположение центрального входа и техническое наполнение.

Победил первый вариант – за него проголосовали более 53% сургутян. Так что в ближайшее время в парке появятся кофейня, торговые павильоны, стела, несколько арт-объектов, а также площадка для чтения и техническая зона.

Детская площадка станет местом для воображаемых сражений с драконами или взятием замка. Зона воркаута позволит любителям спорта выполнять различные упражнения на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах.

Как пообещали в администрации города, зеленые насаждения максимально сохранят. Так называемые народные тропы обретут ухоженный вид. В этом году начнется обустройство водоотводных систем и черновой дорожно-тропиночной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU