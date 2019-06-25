Сургутяне выбрали эскизный проект «Крылов-парка»
Сургутяне голосованием определили, каким будет «Крылов-парк». Горожанам было предложено выбрать наиболее понравившийся вариант планировки.
21 июня закончилось интернет-голосование за лучший эскизный проект парка имени Крылова. В 2021 году его откроют в микрорайоне №40.
Хотя внешне варианты были похожими. Были у них и принципиальные отличия — расположение центрального входа и техническое наполнение.
Победил первый вариант – за него проголосовали более 53% сургутян. Так что в ближайшее время в парке появятся кофейня, торговые павильоны, стела, несколько арт-объектов, а также площадка для чтения и техническая зона.
Детская площадка станет местом для воображаемых сражений с драконами или взятием замка. Зона воркаута позволит любителям спорта выполнять различные упражнения на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах.
Как пообещали в администрации города, зеленые насаждения максимально сохранят. Так называемые народные тропы обретут ухоженный вид. В этом году начнется обустройство водоотводных систем и черновой дорожно-тропиночной сети.
ИСТОЧНИК KP.RU