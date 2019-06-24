В ХМАО откроют еще одну точку базирования санавиации

СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-24T13:35:58+03:00

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Правительство Югры одобрило стратегию развития санитарной авиации в до 2024 года. Документом предусмотрено открытие еще одной точки базирования бортсанавиации в городе Нягань. Это позволит в два раза сократить время, до 1 часа, доставки жителей Октябрьского, Кондинского, Советского районов в специализированные центры Ханты-Мансийска и Нягани.

Кроме того, до конца этого года запланировано открытие единого диспетчерского центра, принимающего оперативные решения по организации максимально «выгодного» для пациента логистического маршрута.

- Югорская санитарная авиация осуществляет сегодня более 5000 часов летного времени в год. Это позволяет обеспечить гарантированно двухчасовую доставку пациентов даже из самых отдаленных поселков в специализированные центры при целом ряде заболеваний, требующих экстренной помощи, - отметила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Документ разработан в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», сообщили в правительстве ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU