2019-06-24T09:59:12+03:00
Происшествия

За неделю пожарные Югры спасли 11 из огня человек

Основными причинами бытовых возгораний стали нарушения эксплуатации электрооборудования
Анна Полякова
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За неделю пожарные Югры спасли 11 из огня человек Фото: 86.mchs.gov.ruЗа неделю пожарные Югры спасли 11 из огня человек Фото: 86.mchs.gov.ru
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За минувшую неделю, с 17 по 23 июня, на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрировано 63 пожара. Во время происшествий спасены 11 человек, эвакуированы – более 700. Пожарно-спасательными подразделениями предотвращено причинение материального ущерба на сумму более 1 миллиарда рублей.

Как сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО, объектами возгораний в большинстве случаев стали жилье, бесхозные и нежилые строения, автомобили, бани и хозяйственные постройки.

Основными причинами возгораний стали нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и печей, неосторожное обращение с огнем.

От огня пострадали семь автомобилей и 35 строений. 11 пожаров связаны с возгоранием мусора из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в многоквартирниках. Один человек получил травмы, один - погиб.

Пожарно-спасательные подразделения 17 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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