Жители Мегиона пройдут обряд очищения огнём

СЕГОДНЯ 18:32 2019-06-23T18:32:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мегионе 29 июня в 18 часов состоится VI Открытый городской фестиваль под открытым небом «Иван Купала». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, гостей ожидает реконструкция славянского обряда «Купала», хороводы вокруг костра, молодецкие игры, аллея мастеров, мастер-классы на гончарном круге и по плетению венков, экскурсии по музею-стойбищу рода Казамкиных. Ярким завершением фестиваля станет обряд очищения огнём – хождение по углям.

Кроме того, гостей ожидает уникальный этнический концерт фолк-группы «Северная легенда» и ансамбля русской песни «Звонница. По традиции фестиваль пройдёт на территории музейно-этнографического экологического парка «Югра», в 42 км от Мегиона.

Отметим, что фестиваль направлен на сохранение и развитие традиционной национальной культуры, народного творчества, пропаганду народных традиций, промыслов и ремёсел и погружение в славянскую культуру. Фестиваль пройдёт при участии Клуба исторической реконструкции «Родовичи» (Нижневартовск).

ИСТОЧНИК KP.RU