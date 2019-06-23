2019-06-23T18:32:06+03:00
Звезды

Жители Мегиона пройдут обряд очищения огнём

29 июня состоится фестиваль под открытым небом «Иван Купала»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: администрация МегионаФото: администрация Мегиона
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В Мегионе 29 июня в 18 часов состоится VI Открытый городской фестиваль под открытым небом «Иван Купала». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, гостей ожидает реконструкция славянского обряда «Купала», хороводы вокруг костра, молодецкие игры, аллея мастеров, мастер-классы на гончарном круге и по плетению венков, экскурсии по музею-стойбищу рода Казамкиных. Ярким завершением фестиваля станет обряд очищения огнём – хождение по углям.

Кроме того, гостей ожидает уникальный этнический концерт фолк-группы «Северная легенда» и ансамбля русской песни «Звонница. По традиции фестиваль пройдёт на территории музейно-этнографического экологического парка «Югра», в 42 км от Мегиона.

Отметим, что фестиваль направлен на сохранение и развитие традиционной национальной культуры, народного творчества, пропаганду народных традиций, промыслов и ремёсел и погружение в славянскую культуру. Фестиваль пройдёт при участии Клуба исторической реконструкции «Родовичи» (Нижневартовск).

ИСТОЧНИК KP.RU

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