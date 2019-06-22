В Сургуте из-за учений УФСИН перекроют дорогу

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-22T15:05:48+03:00

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Вереница техники со специальными звуковыми и световыми сигналами промчится по улицам Сургута 24 июня. Горожан просят соблюдать спокойствие – это всего лишь учения.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН по ХМАО-Югре, на прилегающей территории исправительной колонии №11 в городе Сургут пройдут тактико-специальные учения с привлечением силовых структур и специальной техники.

Учения пройдут 24 июня. Фото предоставлено УФСИН ХМАО-Югры

- В ходе учения будет отрабатываться взаимодействие специальных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций. Подразделениями специального назначения, возможно, будут применяться специальные средства со светозвуковыми и дымовыми эффектами, - говорится в сообщении.

Добавим, что из-за учений с семи утра и до полудня 24 июня на участке улицы Трудовая вблизи колонии будет действовать ограничение движения транспорта. Сургутянам следует заранее планировать свой маршрут.

Добавим также, что во время проведения учений в колонии Сургута комната прием посылок, а также комната ожидания родственников работать не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU