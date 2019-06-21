Югорские вузы увеличили количество мест для абитуриентов

СЕГОДНЯ 15:58 2019-06-21T15:59:21+03:00

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Стартовала приемная кампания в вузы Югры. Образовательные организации начали прием документов на очную форму обучения.

Традиционно высшее образование Югры представляют 5 вузов: Югорский государственный университет, Сургутский государственный университет, Сургутский государственный педагогический университет, Нижневартовский государственный университет, Ханты-Мансийская государственная медицинская академия.

Для обучения представлено 2924 бюджетных места. На инженерно-технические специальности – 494 места, что на 70 мест больше, чем в 2018 году. По гуманитарным направлениям – 1078 мест - больше на 67 мест.

Приемная кампания в профессиональные образовательные организации (среднее образование) началась 1 июня 2019 года и продлится до 15 августа 2019 года. Для обучения граждан за счет средств бюджета автономного округа в них установлено 5780 мест.

В этом году набор будет осуществлен по 25 таким профессиям и специальностям, входящим ТОП-50. Среди них сетевое и системное администрирование; информационные системы и программирование; монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования; мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; лаборант по контролю качества сырья; мастер отделочных строительных и декоративных работ.

По сравнению с 2018 годом увеличен набор на инженерно-технические специальности на 110 мест и составил 3715 мест. По гуманитарным направлениям набор составил 610 мест, что на 80 мест больше, чем в 2018 году.

Объем мест на обучение за счет средств бюджета зависит от количества выпускников общеобразовательных организаций, пояснили в правительстве ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU