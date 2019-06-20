За 5 месяцев в Югре зафиксирован самый низкий уровень преступности в УрФО

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-20T15:48:51+03:00

Между тем, возросло количество краж с использованием интернет-ресурсов

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

Было отмечено, что за 5 месяцев года в округе зафиксирован самый низкий среди субъектов УрФО уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения.

- Общее число зарегистрированных преступлений также сократилось на 1,8 % в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, - подчеркнула глава региона. Одновременно она выделила отдельные тенденции, требующие принятия дополнительных мер.

Каждый день в Югре происходит до 5 хищений с использованием интернет-ресурсов и средств мобильной связи - увеличение за год на 35,5%. Еще одна проблема - незаконное использование персональных данных граждан в целях регистрации юридических лиц. На сегодняшний день таких фактов 26.

Кроме того, Наталья Комарова обратила внимание на необходимость пересмотреть оценку эффективности уже принимаемых мер по профилактике мошенничеств с использованием интернет-ресурсов и средств мобильной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU