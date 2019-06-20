2019-06-20T15:48:51+03:00
Происшествия

За 5 месяцев в Югре зафиксирован самый низкий уровень преступности в УрФО

Между тем, возросло количество краж с использованием интернет-ресурсов
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

Было отмечено, что за 5 месяцев года в округе зафиксирован самый низкий среди субъектов УрФО уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения.

- Общее число зарегистрированных преступлений также сократилось на 1,8 % в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, - подчеркнула глава региона. Одновременно она выделила отдельные тенденции, требующие принятия дополнительных мер.

Каждый день в Югре происходит до 5 хищений с использованием интернет-ресурсов и средств мобильной связи - увеличение за год на 35,5%. Еще одна проблема - незаконное использование персональных данных граждан в целях регистрации юридических лиц. На сегодняшний день таких фактов 26.

Кроме того, Наталья Комарова обратила внимание на необходимость пересмотреть оценку эффективности уже принимаемых мер по профилактике мошенничеств с использованием интернет-ресурсов и средств мобильной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новый спецпроект расскажет тюменцам о врачах города
Еще одна школа в Югре будет построена на условиях концессии
Сургут побил свой рекорд по количеству «стобалльников» за ЕГЭ
За титул «Югорский силач» поборются атлеты со всего региона
Власти Нижневартовска ищут средства для реконструкции аэропорта
Жителя Кондинского района будут судить за «закладки»
Пенсионерки из Ханты-Мансийска стали жертвами мошенников
Из горящей квартиры в Радужном эвакуировали женщину
В Ханты-Мансийске приступили к ремонту улицы Ямской
«Мегионнефтегаз» вошел в сотню лучших предприятий РФ в области охраны труда
В Нефтеюганском районе раскрыли серию дачных краж
Крупнейшие города Югры – в числе лидеров по собираемости взносов на капремонт
В Нефтеюганском районе выясняют причину смертельного ДТП
Ночью из горящего дома в поселке Пойковский спасли 41 человека
Житель Ханты-Мансийска лишился 40 тысяч рублей, поговорив по телефону
Погода в Югре 20 июня: температура воздуха поднимется до +20 градусов
Аферисты украли у пенсионерки из Советского деньги со счета
Глава Сургута вручил ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья
Мошенница из Нижневартовска полгода получала соцвыплаты за двоих