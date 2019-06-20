За титул «Югорский силач» поборются атлеты со всего региона
Спортсменам нужно будет пройти 3 этапа
За титул «Югорский силач» поборются атлеты со всего региона Фото: admhmansy.ru
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В Ханты-Мансийске состоится открытый турнир по Street Workout «Югорский силач». Его проведут 29 июня в рамках форума-фестиваля «Пространство», посвященного Дню молодежи.
Битва года будет проходить по двум дисциплинам: основной «Силовой фристайл» и дополнительной Streetlifting. Сильнейшие спортсмены округа съедутся для того, чтобы доказать, кто из них достоин носить гордое звание «Югорский силач».
Атлетам в этом году придется нелегко. Как сообщили в администрации югорской столицы, силачам нужно будет пройти 3 этапа: квалификационный, полуфинал и финал, в каждом из которых будет выявлен победитель.
ИСТОЧНИК KP.RU