СЕГОДНЯ 08:50 2019-06-20T08:52:59+03:00

Ночью из горящего дома в поселке Пойковский спасли 41 человека Фото:86.mchs.gov.ru

Все погорельцы разместились у родственников

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Ночью на 20 июня в поселке Пойковский Нефтеюганского района полыхал деревянный многоквартинник. Сообщение о пожаре в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило в 0.33.

К моменту прибытия пожарных горел один из подъездов жилого дома, дым валил из-под кровли. Из дома самостоятельно эвакуировался 31 человек, среди которых двое детей. Еще 10 человек спасли пожарные. Никто из жильцов не пострадал.

В ликвидации пожара участвовали 33 человека личного состава, в распоряжении которых было 13 единиц техники. Меньше часа понадобилось пожарным, чтобы справиться с открытым горением.

В доме огонь повредил лестничный марш в одном из подъездов, кровлю по всей площади, отделку стен и потолков второго этажа. Причину пожара выясняют дознаватели МЧС России, сообщили в региональном ведомстве.

Администрацией городского поселения для размещения пострадавших выделен маневренный жилой фонд. Однако все погорельцы поселились у родственников.

На заседании КЧС городского поселения сегодня, 20 июня будут рассмотрены вопросы оказания всесторонней помощи пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU