СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-19T13:20:25+03:00

В Югорске задержали агронома-любителя с конопляным садиком в бане Фото: 86.мвд.рф

40-летний северянин пояснил, что наркотики выращивал для себя

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Полицейские Югорска обнаружили 18 кустов конопли в теплице местного агронома-любителя. Ее он обустроил в бане, расположенной на приусадебном участке.

Правоохранители нашли здесь специализированное оборудование, лампы, температурные датчики и удобрение, используемые для незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства.

Химическое исследование показало, что данное вещество является растением рода «Cannabis», содержащее наркотическое средство массой более 244 граммов. 40-летний северянин пояснил, что наркотики выращивал для личного потребления без цели сбыта.

Уголовное дело возбудили по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», сообщает ОМВД России по г. Югорску. С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU