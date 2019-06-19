В Ханты-Мансийске в ДТП пострадали четырехлетний мальчик и девушка

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-19T12:09:28+03:00

В Ханты-Мансийске в ДТП пострадали ребенок и девушка Фото: 86.мвд.рф

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В Ханты-Мансийске 18 июня около 15:10 на улице Калинина произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили в Госавтоинпекции по ХМАО, по предварительным данным, молодой человек 1997 года рождения за рулем автомобиля «Тойота» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем «Хонда» под управлением мужчины 1980 года рождения.

В результате аварии телесные повреждения получили пассажиры автомобиля «Тойота»: девушка 1996 года рождения и мальчик 2015 года рождения.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано два ДТП, в которых четыре человека получили травмы, в том числе один – несовершеннолетний.

На территории округа выявлено 11228 нарушений ПДД, задержаны четыре пьяных водителя, шесть – за отказ от медосвидетельствования и четыре – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 36 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

За прошедший период с помощью комплексов видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, на улично-дорожной сети округа выявлено 9660 нарушений правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU