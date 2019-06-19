2019-06-19T09:01:01+03:00
Происшествия

В Мегионе задержали молодого угонщика автомобиля в невменяемом состоянии

Машину вернули владельцу
Анна Полякова
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В Мегионе задержали молодого угонщика автомобиля в невменяемом состоянии Фото: 86.мвд.рфВ Мегионе задержали молодого угонщика автомобиля в невменяемом состоянии Фото: 86.мвд.рф
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Мегионские полицейские вернули угнанный автомобиль незадачливому владельцу. Как выяснилось, хозяин припарковал свой «ВАЗ-21065» на стоянке во дворе дома, долгое время он ей не пользовался. При этом ключ от замка зажигания находился в бардачке. Транспортное средство не было оборудовано сигнализацией.

Когда автомобиль пропал, 59-летний горожанин с заявлением об угоне личного автомобиля обратился в дежурную часть ОМВД России по г. Мегиону. Машину нашли в пригороде. За рулем находился 18-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения без прав. Объяснить, почему он находится за рулем чужого автомобиля, молодой человек не смог.

Уголовное дело возбуждено по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Также нарушитель привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, сообщили в ОМВД России по Мегиону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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