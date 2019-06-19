2019-06-19T06:45:38+03:00
Происшествия

Нерадивой матери из Советского района грозит срок за кражу денег у собутыльницы

Ранее женщина уже попадала в поле зрения правоохранителей
Анна Полякова
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Жительнице Советского района грозит срок за кражу денег у собутыльницы Фото: 86.мвд.рфЖительнице Советского района грозит срок за кражу денег у собутыльницы Фото: 86.мвд.рф
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На жительницу Советского района завели уголовное дело за кражу денег у односельчанки. 39-летней женщине грозит 5 лет лишения свободы.

О пропаже денег 51-летняя жительница поселка Малиновский сообщила в дежурную часть ОМВД России по Советскому району. Личность подозреваемой установили сразу же. Выяснилось, что во время совместной пьянки собутыльница похитила 12800 рублей из кошелька заявительницы. При обыске в квартире злоумышленницы обнаружена часть денежных средств.

Ранее женщина уже попадала в поле зрения правоохранителей. Она привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и ложный вызов специализированных служб, уточнили в ОМВД России по Советскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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