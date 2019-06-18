В Пыть-Яхе сделку полицейского-взяточника и нарушителя признали ничтожной

СЕГОДНЯ 13:45 2019-06-18T13:47:54+03:00

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В Пыть-Яхе по требованию прокуратуры суд взыскал в бюджет государства сумму взятки, полученной сотрудником полиции.

Бывший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Пыть-Яху пытался нажиться на нарушителе. Он получил от горожанина через посредника вознаграждение за беспрепятственный проезд на грузовом автотранспорте по дорогам на территории Пыть-Яха.

После того, как правоохранителя осудили, прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с него в бюджет государства суммы, полученной им от незаконных действий.

Рассмотрев исковое заявление прокуратуры, Пыть-Яхский городской суд установил, что сделка по получению вознаграждения за незаконные действия является ничтожной. В результате в доход государства были взысканы те денежные средства, которые госавтоинспектор получил от нарушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU