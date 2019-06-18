2019-06-18T12:02:00+03:00
Общество

В Пыть-Яхе стартовал второй этап противоклещевой обработки

В первую очередь, работы будут проведены на территориях соцучреждений
Анна Полякова
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В Пыть-Яхе стартовал второй этап противоклещевой обработки Фото: adm.gov86.orgВ Пыть-Яхе стартовал второй этап противоклещевой обработки Фото: adm.gov86.org
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В Пыть-Яхе начался второй этап акарицидной обработки территорий. По словам главного специалиста по охране окружающей среды Татьяны Николаевой, в первую очередь, работы будут проведены на территориях соцучреждений - школ, детских садов, дворовых клубов. Затем опрыскают городские парки, скверы и места массового отдыха горожан.

Санобработка площадей в Пыть-Яхе запланирована, согласно графику, тремя этапами. Первый этап прошел с 14 мая, а третий начнется в августе.

- Договор с подрядной организацией также предусматривает барьерные дератизационные мероприятия (в лесопарковых зонах, школах и детских садах, примыкающих к лесополосе) и проведение лаврицидной обработки (обработка водных объектов от личинок комаров), - уточнили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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