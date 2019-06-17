Лучшие повар, сварщик и швея: в колониях Югры прошёл конкурс профмастерства

СЕГОДНЯ 13:29 2019-06-17T13:29:21+03:00

Лучших повара, сварщика и швею выбрали в югорских колониях. Фото предоставлено УФСИН по ХМАО-Югре

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Конкурс профессионального мастерства прошёл в колонии строгого режима в городе Сургут. На него заявились 25 лучших работников.

Как сообщили в УФСИН по ХМАО-Югре, на финальном этапе конкурса приняли участие более 25 осужденных из исправительной колонии № 11 Сургута и исправительной колонии № 15 Нижневартовска, занявшие I и II места на первом этапе конкурса. Они соревновались в профессиональном мастерстве по следующим номинациям: сварщик, повар и оператор швейного оборудования.

Конкурсанты ответили на теоретические вопросы, а затем показали свое мастерство на практике. В рамках конкурса заключенные сшили постельное бельё, продемонстрировали сварку железных изделий и готовили различные блюда.

Отметим, что все осужденные, принимавшие участие в конкурсе профессионального мастерства, прошли обучение в Федеральном казенном профессиональном образовательном учреждении № 254 и № 255 федеральной службы исполнения наказаний.

В 2018/2019 учебным году местах лишения свободы Югры обучение прошли 525 человек, из них: 100 чел. – по образовательным программам среднего профессионального образования подготовки квалифицированного рабочего и 425 чел. – по образовательным программам профессионального обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU