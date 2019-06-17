СЕГОДНЯ 12:49 2019-06-17T12:49:59+03:00

В Югре за выходные украли девять велосипедов и самокатов Фото: Татьяна Коркина

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Полицейские Югры всего за прошедшие три дня зафиксировали девять краж велосипедов и самокатов. Общий ущерб составил более 115 тысяч рублей.

Так, по информации УМВД ХМАО-Югре, заявления поступили от жителей Нягани, Нижневартовска, Нефтеюганска, Когалыма, Мегиона и Лангепаса.

Так, накануне в дежурную часть полиции Лангепаса обратилась 63-летняя женщина, которая заявила, что из подъезда ее дома неизвестный похитил велосипед «ТREK» стоимостью 8000 рублей. В настоящее время личность злоумышленника устанавливается, принимаются меры к его задержанию.

Необходимо отметить, что в основной массе подозреваемыми и потерпевшими являются подростки, которые не всегда осознают ответственность за хищение велосипедов и самокатов, так как считают, что взяли транспорт для того, чтобы покататься, а не похитить его.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. В полиции отметили, что во всех случаях транспорт был оставлен без присмотра в общественных местах и в подъездах жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU