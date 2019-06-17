2019-06-17T12:26:59+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске толпа подростков подралась с охранником

На мужчину напала толпа ребят
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске подростки подрались с охранникомВ Ханты-Мансийске подростки подрались с охранникомФото: Татьяна Коркина
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Инцидент с охранником и подростками произошёл вечером 16 мая в торговом центре «Гостиный двор». Представитель порядка сделал замечание ребятам по поводу поведения, и завязалась потасовка.

- Одного из подростков увозили в больницу на носилках из-за того, что была сильная степень опьянения. Когда молодой человек был доставлен в медучреждение, он оттуда сбежал. Всего в полицию было доставлено 15 подростков. Уже установлено, что 13 из них не принимали участие в конфликте и были отпущены, — заявила начальник отдела общественных связей УМВД ХМАО Ольга Абмайкина.

В полиции изучают обстоятельства происшествия и опрашиваются очевидцы. Также правоохранителями изучаются записи с камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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