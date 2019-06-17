2019-06-17T09:31:12+03:00
Общество

Полицейские из Нефтеюганска спасли мужчину и детей из горящего дома

Пожар случился глубокой ночью
Алена Кульмухаметова
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Полицейские из Нефтеюганска спасли мужчину и детей из горящего дома. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреПолицейские из Нефтеюганска спасли мужчину и детей из горящего дома. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Вынесли из горящего дома мужчину и ловили прыгающих из окон детей полицейские из Нефтеюганска. Как оказалось позже один из героев уже не раз спасал людей.

Так, полицейский-водитель Ильдар Сатаев из Нефтеюганска еще раз доказал, что достоин звания героя.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 16 мая этого года ночью в одном из домов 5 микрорайона произошло возгорание.

Полицейский-водитель Нефтеюганску Ильдар Сатаев и участковый уполномоченный Александр Пляшечников вошли в горящее здание, откуда на руках вынесли мужчину, который по состоянию здоровья не мог самостоятельно выбраться из квартиры. Также сотрудники полиции ловили из окон прыгающих детей.

Напомним, Ильдар Сатаев помог нефтеюганцам при пожаре в 2016 году. Тогда правоохранитель с помощью громкоговорящего устройства предупредил жильцов о возгорании и помог им выбраться из горящего здания.

Прапорщик удостоен медалей МВД России «За смелость во имя спасения» и МЧС России «За отвагу на пожаре».

ИСТОЧНИК KP.RU

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