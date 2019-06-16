СЕГОДНЯ 08:46 2019-06-16T08:46:52+03:00

В Сургуте из пожара спасли пенсионера, лежавшего на кровати без сознания. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

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В Сургуте вчера, 15 июня, произошёл пожар в одной из квартир дома по ул. Привокзальной. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, звонок на пульт диспетчера поступил в 10.54 местного времени, и через пять минут два отделения 49-й пожарно-спасительной части были на месте.

Пожарные попытались проникнуть в горящую квартиру сразу с двух сторон. Первые вскрывали входную дверь специальным инструментом, а другие развернули трёхколенную лестницу и по ней поднялись в окно третьего этажа. Когда пожарные проникли в квартиру, они сразу приступили к поиску людей. По словам руководителя тушения пожара, заместителя начальника 49 ПСЧ Александра Спирина, ситуация осложнялась плотным задымлением и отсутствием видимости. Звено газодымозащитников искало человека на ощупь.

– Соседи рассказали, в квартире проходил ремонт. Комната была захламлена большим количеством крупногабаритного материала и строительного мусора, что также затрудняло перемещение спасателей, - отметил Александр Спирин.

В жилой комнате, на кровати, без сознания нашли пенсионера – хозяина квартиры. Пострадавшего вынесли из задымлённой квартиры, привели в чувство и передали врачам «скорой помощи». Мужчина получил отравление продуктами горения.

Огонь полностью уничтожил душевую кабину и отделочные материалы в ванной. Мебель и остальная часть квартиры были покрыты копотью. Пожар был ликвидирован в 11.12, другие жители дома не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU