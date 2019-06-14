СЕГОДНЯ 08:53 2019-06-14T08:53:12+03:00

Пятые сутки в Югре спасатели и волонтёры ищут пенсионера. Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

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Ушёл на рыбалку и не вернулся житель Берёзовского района. Мужчину ищут несколько дней, но пока безуспешно.

По информации пресс-службы «Центроспас-Югории», пятые сутки две группы спасателей из Ханты-Мансийска и Берёзовского района продолжают поиски мужчины 1958 года рождения, пропавшего на реке Сосьва.

Днём ранее, 13 июня, обследовано 70 километров береговой линии, 1300 квадратных метров речного дна сонаром.

Отметим, что в поисках спасателям помогают добровольцы из числа местных жителей.

Всего с начала поисков обследовано 135 километров береговой линии, 5600 квадратных метров водной акватории сонаром. Поиски продолжаются.

Кроме того, поисково-спасательные отряды учреждения «Центроспас-Югория» продолжают поисковые работы в Белоярском, Нефтеюганском, Октябрьском районах Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU