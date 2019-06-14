СЕГОДНЯ 08:23 2019-06-14T08:23:43+03:00

В Сургуте на перекрёстке столкнулись «Мазда» и «Ленд Ровер». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Не рассчитала дистанцию и врезалась во впереди движущийся внедорожник водитель «Мазды». Помощь медиков понадобилась обоим водителям.

По информации Госатоинспекции ХМАО-Югры, в 05:35 13 июня в городе Сургут на перекрестке улиц Аэрофлотская – Дальняя, 26-летняя водитель, управляя автомобилем «Мазда», не выдержала безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Ленд Ровер» и допустила столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили оба водителя. На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 9070 нарушений правил дорожного движения, задержано восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 13 – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 32 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU