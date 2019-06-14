Молодой сургутянин похитил дорогой фотоаппарат

СЕГОДНЯ 07:44 2019-06-14T07:44:02+03:00

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Очередную кражу раскрыли сургутские полицейские. Молодой человек не удержался и похитил дорогой фотоаппарат.

По информации пресс-службы УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, правоохранителями Сургута возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Находясь в одном из домов по улице Ленина, подозреваемый похитил фотоаппарат стоимостью 60 000 рублей. Похищенное полицейские изъяли и вернули законному владельцу. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Добавим, что в Югре за прошедшие сутки раскрыто три ранее зарегистрированные кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU