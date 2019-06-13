2019-06-13T12:49:36+03:00
Происшествия

Сургутская пенсионерка «поделилась» с парапсихологом на 800 тысяч рублей

У пожилой женщины ни разу не возникло сомнений в реальности происходящего
Алена Кульмухаметова
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Сургутская пенсионерка «поделилась» с парапсихологом на 800 тысяч рублейСургутская пенсионерка «поделилась» с парапсихологом на 800 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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Восемьсот тысяч рублей перевела 73-летняя жительница Сургута мошенникам. Старушка поверила рекламе по телевизору.

Полицейским пожилая сургутянка сообщила, что она смотрела телевизионную передачу, где увидела рекламу услуг парапсихолога. Женщина решила перезвонить по уазанному номеру. Цены за работу парапсихолога варьировались в диапазоне от 20 до 180 рублей. За пять сеансов женщина заплатила 370 тысяч рулей.

Однако на этом «приключения» сургутянки не закончились. Вскоре ей позвонила сама «полковник юстиции» и сообщила, что на ее имя в медицинском центре Израиля открыт счет, на котором находятся деньги, предназначенные на её лечение, но необходимо оплатить страховку и сопутствующие расходы, чтобы получить выплату. В итоге пенсионерка перевела аферистам еще 430 000 рублей.

По информации пресс-службы полиции Сургута, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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