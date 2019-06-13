2019-06-13T12:28:17+03:00
Общество

На трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» пройдёт массовая проверка водителей на трезвость

Водителей просят с пониманием относиться к мероприятию
Алена Кульмухаметова
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На трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» пройдёт массовая проверка водителей на трезвость. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыНа трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» пройдёт массовая проверка водителей на трезвость. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Массовая проверка водителей на трезвость запланирована в Ханты-Мансийском автономном округе 15 июня.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в субботу на автодороге Р-404 «ТюменьТобольск – Ханты-Мансийск» сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по округу будет проведено профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на автодорогах и осознания неотвратимости наказания.

Водителей просят с пониманием относиться к рейду и сохранять спокойствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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