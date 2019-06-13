Двое грабителей отняли у жителя Сургута барсетку
Барсетку с деньгами и документами вырвали у сургутянина двое нападавших. Мужчина обратился в полицию.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте сотрудниками полиции установлены подозреваемые в грабеже. Известно, что двое 31-летних мужчин, находясь во втором подъезде одного из домов по проспекту Комсомольский, вырвали и похитили у заявителя барсетку. В кошельке находилось 70 000 рублей и паспорт потерпевшего. Ранее похитители неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Мужчины задержаны. Возбуждено уголовное дело.
В Югре за прошедшие дни раскрыто восемь ранее зарегистрированных преступлений: шесть краж, мошенничество и сбыт наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU