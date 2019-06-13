2019-06-13T09:52:49+03:00
Происшествия

Двое грабителей отняли у жителя Сургута барсетку

Задержать преступников удалось по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Двое грабителей отняли у жителя Сургута барсетку. Фото с сайта pixabay.comДвое грабителей отняли у жителя Сургута барсетку. Фото с сайта pixabay.com
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Барсетку с деньгами и документами вырвали у сургутянина двое нападавших. Мужчина обратился в полицию.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте сотрудниками полиции установлены подозреваемые в грабеже. Известно, что двое 31-летних мужчин, находясь во втором подъезде одного из домов по проспекту Комсомольский, вырвали и похитили у заявителя барсетку. В кошельке находилось 70 000 рублей и паспорт потерпевшего. Ранее похитители неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Мужчины задержаны. Возбуждено уголовное дело.

В Югре за прошедшие дни раскрыто восемь ранее зарегистрированных преступлений: шесть краж, мошенничество и сбыт наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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