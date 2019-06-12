СЕГОДНЯ 15:24 2019-06-12T15:24:14+03:00

Пять тысяч жителей Ханты-Мансийска приняли участие в мероприятиях в день России. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Жители окружной столицы 12 июня традиционно отмечают два праздника – День России и День города. На центральной площади города прошел торжественный митинг с участием представителей общественных организаций, национальных объединений и жителей города. Всего в мероприятии приняли участие около пяти тысяч человек.

- Поздравляю вас с днём рождения нашего любимого, самого прекрасного города на земле. Этот год - особенный в нашей истории, потому что несколько дней назад в Ханты-Мансийске родился стотысячный житель. Всего же за 10 лет население города увеличилось на 30 тысяч человек. Это один из самых высоких темпов прироста населения в стране. Наши жители хотят рожать детей, люди со всей страны приезжают в Ханты-Мансийск на постоянное место жительства, потому что Ханты-Мансийск - уютный, комфортный и безопасный город. Здесь всегда царит атмосфера добра и гостеприимства. За всем этим стоит самоотверженный труд наших жителей, коллективов предприятий и учреждений. Спасибо всем, кто делает наш город лучшим местом, - обратился к участникам митинга глава окружной столицы Максим Ряшин.

По традиции в День России 20 юным хантымансийцам вручили главный документ гражданина страны - паспорт Российской Федерации.

Праздничные мероприятия по случаю Дня России и Дня города продолжаюися в течение всего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU