В Югре за минувшие сутки в двух ДТП пострадали два человек
Жёсткое дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в городе Сургут. Пострадал мотоциклист.
Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в18:30 в городе Сургут на улице Югорский 25-летний водитель на мотоцикле «KAWASAKI», не справился с управлением, упал на проезжую часть с последующим столкновением с автомобилем «Киа». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы. По предварительным данным, Задержано шесть водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, шесть – за отказ от медицинского освидетельствования и трое – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 29 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU