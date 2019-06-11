2019-06-11T08:29:32+03:00
Происшествия

В Югре за минувшие сутки в двух ДТП пострадали два человек

Задержаны шесть нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
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В Югре за минувшие сутки в двух ДТП пострадали два человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Югре за минувшие сутки в двух ДТП пострадали два человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Жёсткое дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в городе Сургут. Пострадал мотоциклист.

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в18:30 в городе Сургут на улице Югорский 25-летний водитель на мотоцикле «KAWASAKI», не справился с управлением, упал на проезжую часть с последующим столкновением с автомобилем «Киа». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы. По предварительным данным, Задержано шесть водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, шесть – за отказ от медицинского освидетельствования и трое – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 29 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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