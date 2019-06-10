2019-06-10T15:18:20+03:00
Общество

В Нижневартовске 35 семей получили ключи от новых квартир

Жильё оборудовано с применением «умных» технологий управления
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске 35 семей получили ключи от новых квартир. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске 35 семей получили ключи от новых квартир. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Очередное новоселье отметили вартовчане. В этот раз ключи от новых квартир получили жители поселка Дивного. Строения признаны аварийными и подлежат сносу.

По словам заместителя начальника управления по жилищной политике Надежды Катышевой, заселяются 35 семей в дома, расположенные по адресам: улица Заводская, 28-А, улица Льва Толстого, 11-А, улица Салманова, 3 и 5. Переселение осуществляется в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска».

Отметим, что квартиры оборудованы с применением «умных» технологий управления. Например, установлены приборы учета, которые автоматически будут отправлять показания управляющей компании. Сами дома – новой серии, они максимально доступны для маломобильных категорий граждан, родителей с колясками. Ранее во всех строениях старой версии между первым этажом и лифтом был лестничный пролет. В новых домах лифт опускается в так называемую нулевую точку первого этажа, ведущую прямо к входной двери и пандусу.

Добавим, снос ветхого жилья и строительство нового – в числе приоритетных направлений работы в муниципалитете и округе. С 2006 по 2018 годы было расселено и снесено 419 домов. На эти цели из регионального и городского бюджетов направили 5,6 млрд рублей.

На 1 августа 2019 будет полностью выполнен план на текущий год по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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