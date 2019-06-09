СЕГОДНЯ 06:17 2019-06-09T06:17:33+03:00

Погода в Югре 9 июня: солнечно и гроза Фото: Татьяна Коркина

Местами по округу столбики термометров поднимутся до +28 градусов

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В воскресенье 9 июня облачно с прояснениями. Местами дождь, гроза. Ветер северный с переходом днем на западный 6 - 11 метров в секунду, в отдельных районах порывы 12 - 17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17,+22 градусов, в западных районах +23,+28 градусов, в северных и восточных +11,+16 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный с переходом днем на западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20,+22 градусов.

В Сургуте солнечно и без дождя. Ветер северный 4-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +12, +16 градусов.

В Нижневартовске с утра облачно и дождь, после обеда солнечно. Ветер северный 5-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +9, +17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU