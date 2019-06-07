СЕГОДНЯ 13:57 2019-06-07T13:57:20+03:00

В Сургуте долгострой подключили к горячему водоснабжению. Фото с сайта администрации города Сургут

Полгода жители новостройки на улице 30 лет Победы ждут ключи от своих квартир

Изменить размер текста: A A

Запущено горячее водоснабжение в долгострое на улице 30 лет Победы, 36 в Сургуте. Дом на 95% готов к сдаче в эксплуатацию.

По информации пресс-службы администрации города Сургут, более полугода жители новостройки на улице 30 лет Победы ждут ключи от своих квартир. Люди оказались заложниками хозяйственного спора строителей и собственников участка сетей. Дом вовремя не смогли подключить к тепло- и водоснабжению, зимой внутренние коммуникации были разморожены, произошли разрывы трубопроводов. Подключение здания к теплу, горячему и холодному водоснабжению — часть необходимых мер по завершению строительства объекта.

Сейчас дом №36 по улице 30 лет Победы проходит итоговую проверку органами строительного надзора. Застройщик должен выполнить ремонт в местах общего пользования, зашпатлевать стены в подъездах, уложить плитку и благоустроить территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU