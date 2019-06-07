СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-07T13:18:47+03:00

В Нижневартовске при попытке хищения газового конденсата задержаны трое мужчин. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Врезку в нефтепровод они сделали сами

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Полиция Нижневартовска совместно с ФСБ по Тюменской области задержали группу лиц, причастных к хищению газового конденсата.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, накануне трое мужчин по предварительному сговору попыталась похитить технологическую жидкость с конденсатосборников, расположенных на лицензионных участках нескольких месторождений Нижневартовского района. Злоумышленники сделали несанкционированную врезку в нефтепровод, принадлежащий нефтяной компании, причинив своими действиями материальный ущерб в крупном размере не менее 250 000 рублей.

Для кражи мужчины использовали автомобили «КамАЗ»-автоцистерны и заранее заготовленные приспособления для скачивания жидкости.

В настоящее время следователями по данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении двоих мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, третий фигурант дела задержан.

Кроме того, правоохранителями устанавливается круг лиц, причастных к данному преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU