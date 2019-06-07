В Нижневартовске при попытке хищения газового конденсата задержаны трое мужчин
Полиция Нижневартовска совместно с ФСБ по Тюменской области задержали группу лиц, причастных к хищению газового конденсата.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, накануне трое мужчин по предварительному сговору попыталась похитить технологическую жидкость с конденсатосборников, расположенных на лицензионных участках нескольких месторождений Нижневартовского района. Злоумышленники сделали несанкционированную врезку в нефтепровод, принадлежащий нефтяной компании, причинив своими действиями материальный ущерб в крупном размере не менее 250 000 рублей.
Для кражи мужчины использовали автомобили «КамАЗ»-автоцистерны и заранее заготовленные приспособления для скачивания жидкости.
В настоящее время следователями по данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении двоих мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, третий фигурант дела задержан.
Кроме того, правоохранителями устанавливается круг лиц, причастных к данному преступлению.
ИСТОЧНИК KP.RU