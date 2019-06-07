В Нижневартовском районе женщина на «Форде» сбила девочку на велосипеде

СЕГОДНЯ 07:52 2019-06-07T07:52:44+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием юной велосипедистки произошло накануне в Нижневартовском районе.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, в 18:10 в Нижневартовском районе на улице Менделеева 40-летняя водитель за рулём «Форда», двигаясь по дворовому проезду сбила девочку на велосипеде. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получила девочка 2010 года рождения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Задержано семь водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, четверо – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 43 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU