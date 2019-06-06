2019-06-06T13:52:43+03:00
Общество

Жителей Ханты-Мансийска вновь приглашают на субботник

На этот планируется очистить прилегающий к городу лес
Алена Кульмухаметова
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Жителей Ханты-Мансийска вновь приглашают на субботник. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскЖителей Ханты-Мансийска вновь приглашают на субботник. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В окружной столице Югры продолжается масштабная кампания по наведению порядка. В предстоящую пятницу 7 июня в рамках окружной акции «Чистый лес» горожане смогут выйти на четвертый общегородской субботник.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства, в большой уборке планируется задействовать свыше 80 трудовых коллективов окружного центра.

На этот раз помимо территорий предприятий и жилых дворов планируется очистить прилегающий к городу лес. На карте субботника – районы возле стелы «Первооткрывателям Сибири», Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, Югорского государственного университета, а также улиц Молодежной, Уральской, Югорской, Тихой, Дунина-Гаркавича, гостиницы «Миснэ» и «Чеховского привала» – съезда на Восточную Объездную дорогу. Помимо этого, санаторные мероприятия традиционно пройдут на береговой линии реки Иртыш - напротив «Археопарка».

Всего же в массовых мероприятиях по уборке города, которые стартовали в конце апреля, приняли участие более двух тысяч горожан разных возрастов и профессий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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