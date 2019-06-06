СЕГОДНЯ 13:40 2019-06-06T13:40:17+03:00

За три года в Нижневартовске построят шесть дорог. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Подрядчики возобновили работы по строительству продолжения дорог по улице Мира и улице Ленина в Нижневартовске. Они ведутся на отрезке от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода.

Как сообщили в городской администрации, протяженность отрезка - 1227 метров. Возведение важного для города объекта проходит в два этапа. Сейчас от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода. В дальнейшем магистраль должна соединиться с улицей Интернациональной, открывающей выезд на другие межмуниципальные дороги. Завершить строительные работы планируется летом 2020 года.

Строительство еще одного отрезка дороги по улице Ленина завершат в этом году. Улица станет длиннее на 1,2 км.

Также летом начнутся дорожно-строительные работы на участке по улице Романтиков - между улицами Мира и Профсоюзной. Таким образом, дорогу планируют сдать к окончанию строительства новой школы в 18 микрорайоне. Протяженность дороги – чуть более 500 метров, в ней будет три полосы движения, обустройство тротуаров, стоянок, освещение.

- В этом году шесть дорог в работе. Планы и объемы очень серьезные. Для сравнения, в прошлые год на строительство дорог в среднем выделяли 250-300 миллионов. В этом году на продолжение и начало строительства запланировано направить около 1 млрд 200 млн рублей. Практически в четыре раза увеличился объем, - подчеркнул заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников.

ИСТОЧНИК KP.RU