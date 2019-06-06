Югра на форуме в Санкт-Петербурге делится опытом реализации в сфере социальных гарантий

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-06T12:47:19+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в работе сессии «Реализация социальных гарантий: партнёрство государства и общества», которая состоялась в Санкт-Петербурге в ходе очередного Петербургского международного экономического форума.

Наталья Комарова отметила, что при реализации социальных гарантий важно объединить все ресурсы, и прежде всего, людей – тех, кто системно реализует такие идеи.

- Например, на начало 2016 года в нашем регионе было зарегистрировано 16 поставщиков социальных услуг, а уже сегодня их количество превышает тысячу. За 2018 год мы передали негосударственным поставщикам почти 3 миллиарда рублей бюджетных средств. Около 95 миллионов из них – это персонифицированный подход с использованием сертификатов. Я считаю, что это достаточно перспективное направление. Мы готовы поделиться этим опытом, – подчеркнула Наталья Комарова.

По её словам, в настоящее время одни административные процедуры заменяются другими. Так, теперь конкурсные закупки может производить каждый отдельно взятый югорчанин – именно он производит конкурсный отбор, приходит с имеющимся сертификатом в ту организацию, которая интересна ему.

Таким образом на территории Ханты-Мансийского автономного округа предоставляется около 50 видов социальных услуг. При этом их набор постоянно расширяется.

ИСТОЧНИК KP.RU