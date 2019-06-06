В Югре в навигацию вышли два новых теплохода «Валдай 45Р»
В Ханты-Мансийске состоялось представление судна на подводных крыльях «Валдай 45Р». По информации правительства Югры, «Северречфлот» обновил парк и приобрел два теплохода, которые заменят т\х типа «Линда». Губернатор округа Наталья Комарова оценила возможности судна.
Преимущества нового судна оценила губернатор округа. Фото с сайта правительства Югры
При скорости 65 км/ч это судно за 8 часов без дозаправки преодолеет расстояние в 400 километров. По сравнению с предшественниками, «Валдай» получил новый двигатель, современную навигацию и обновленную крыльевую систему. Для удобства пассажиров – современные ортопедические кресла и кондиционеры.
- Корабль на подводных крыльях, основной корпус не контактирует с водой. Хорош с точки зрения экологии: не развивает коррозию почвы вдоль берегов рек. От него нет волны, т.е. он не создает некомфортных условий тем, кто находится рядом. «Валдай» экономичнее подобных водоизмещающих судов, - рассказал о преимуществах нового судна генеральный конструктор ЦКБ имени Алексеева Георгий Анцев.
Отметим, что цены на билет для пассажиров новых судов останутся прежними. Планируется, что эти теплоходы будут использоваться по маршрутам «Ханты-Мансийск – Сургут», «Ханты-Мансийск – Нялино».
ИСТОЧНИК KP.RU