СЕГОДНЯ 06:58 2019-06-06T06:59:48+03:00

В Югре в навигацию вышли два новых теплохода «Валдай 45Р». Фото с сайта правительства Югры

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В Ханты-Мансийске состоялось представление судна на подводных крыльях «Валдай 45Р». По информации правительства Югры, «Северречфлот» обновил парк и приобрел два теплохода, которые заменят т\х типа «Линда». Губернатор округа Наталья Комарова оценила возможности судна.

Преимущества нового судна оценила губернатор округа. Фото с сайта правительства Югры

При скорости 65 км/ч это судно за 8 часов без дозаправки преодолеет расстояние в 400 километров. По сравнению с предшественниками, «Валдай» получил новый двигатель, современную навигацию и обновленную крыльевую систему. Для удобства пассажиров – современные ортопедические кресла и кондиционеры.

- Корабль на подводных крыльях, основной корпус не контактирует с водой. Хорош с точки зрения экологии: не развивает коррозию почвы вдоль берегов рек. От него нет волны, т.е. он не создает некомфортных условий тем, кто находится рядом. «Валдай» экономичнее подобных водоизмещающих судов, - рассказал о преимуществах нового судна генеральный конструктор ЦКБ имени Алексеева Георгий Анцев.

Отметим, что цены на билет для пассажиров новых судов останутся прежними. Планируется, что эти теплоходы будут использоваться по маршрутам «Ханты-Мансийск – Сургут», «Ханты-Мансийск – Нялино».

ИСТОЧНИК KP.RU