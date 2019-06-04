В Нижневартовске строят дублёр улицы Лопарёва

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-04T11:49:12+03:00

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В Нижневартовске стартовал сезон ремонта и строительства дорог. В этом году начнутся работы по строительству первого этапа продолжения улицы Нововартовской от улицы Героев Самотлора в новых микрорайонах до улицы Летней.

- Новая дорога станет катализатором к развитию новых микрорайонов и, что не менее важно, – старой части города. Также магистраль станет дублером дороги по улице Лопарева, что значительно ее разгрузит, - подчеркнул глава города Василий Тихонов.

Средства на создание первой очереди магистрали будут выделены из федерального, окружного и городского бюджетов. Плановое завершение работ – 2021 год. Финансирование объекта будет осуществляться после окончания строительства. В этом году подрядчик запланировал выполнить подготовительные работы, в следующем – строительство «ливневки», частичное асфальтирование, финальный слой – в 2021 году..

Протяженность улицы Нововартовской составляет порядка четырех километров. На ней будет четыре широких полосы для движения, широкие тротуары, стоянки и освещение. Она должна стать дублером улицы Лопарева, которая на сегодняшний день является единственной транспортной артерией, соединяющей основную часть города со старой.

ИСТОЧНИК KP.RU