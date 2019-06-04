2019-06-04T15:06:58+03:00
Общество

В Югорске на родину выдворяют гражданина Кыргызстана

Он нарушил правила пребывания в России
Алена Кульмухаметова
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В Югорске на родину выдворяют гражданин КыргызстанаВ Югорске на родину выдворяют гражданин КыргызстанаФото: Татьяна Коркина
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В Югорске полицейские проводили профилактические рейды в местах скопления мигрантов. Было выявлено много нарушений.

Как сообщили в УМВД пол ХМАО-Югре, проверялся жилой сектор, в том числе – имеющиеся в районе места компактного пребывания иностранцев.

За нарушение в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан составлено 27 протоколов об административных правонарушениях.

Так, в конце мая 2019 года при проверке документов выявлен 25-летний гражданин Республики Кыргызстан, который по истечении срока пребывания уклонялся от выезда за пределы РФ.

По решению Югорского районного суда вынесено решение с принудительным административным выдворением за пределы РФ.

В рамках мероприятия возбуждено одно уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания».

ИСТОЧНИК KP.RU

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