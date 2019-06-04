Водоканал в отношении должников из Ханты-Мансийска пойдёт на радикальные меры

СЕГОДНЯ 07:57 2019-06-04T07:57:17+03:00

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В окружной столице Югры в отношении должников, вовремя не расплатившихся за услуги Водоканала, будут применены радикальные меры. Об этом говорится на официальном сайте муниципального предприятия.

На днях на официальном сайте Водоканала опубликовали список адресов нерадивых горожан, по которым вынесены судебные приказы за услуги водоснабжения и водоотведения. Также в него включены и должники, своевременно не заплатившие управляющей компании за коммунальные услуги. Всего в этом списке указано 1617 адресов.

Директор предприятия Николай Молчанов пояснил, что с начала года не только на сайте, но и в подъездах домов, в СМИ и даже на уличном баннере они размещают информацию о необходимости погашения накопившихся долгов, публикуют адреса, где проживают неплательщики. Таким образом, на 400 должников стало меньше. По оставшимся гражданам Водоканалу пришлось обращаться в суд, решения которого уже переданы в службу судебных приставов.

Теперь должникам, не исполнившим добровольно решение суда, придется понести гораздо большие финансовые расходы, ведь помимо основного долга «накаплала» пеня и была начислена госпошлина. Помимо этого, 7% от суммы получившегося в итоге долга придется заплатить судебным приставам – это так называемый исполнительский сбор, который по закону не может быть менее одной тысячи рублей с физического лица. Но и это не единственные меры воздействия на злостных неплательщиков: им грозит запрет на выезд за границу, а также принудительное взыскание денежных средств путем их принудительного списания со счета или удержания с заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU