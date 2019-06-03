Югорчанин перечислил мошенникам за картинку профнастила 42 тысячи рублей
Найти злоумышленников пока не удалось
Югорчанин перечислил мошенникам за картинку профнастила 42 тысячи рублей. Фото с сайта pixabay.com
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В полицию Лангепаса с заявлением обратился 26-летний местный житель. Его обманул лжепродавец из Сети.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, ранее мужчина связался с предполагаемым продавцом, разместившим объявление о продаже профнастила на одном из популярных сайтов. Злоумышленник пообещал лангепасцу отправить товар сразу после получения оплаты в размере 42 тысячи рублей. Так как стройматериал был заявителю крайне необходим, он перевел необходимую сумму на счет лжепродавца, но профнастил так и не получил.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU