2019-06-03T15:39:21+03:00
Происшествия

Югорчанин перечислил мошенникам за картинку профнастила 42 тысячи рублей

Найти злоумышленников пока не удалось
Алена Кульмухаметова
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Югорчанин перечислил мошенникам за картинку профнастила 42 тысячи рублей. Фото с сайта pixabay.comЮгорчанин перечислил мошенникам за картинку профнастила 42 тысячи рублей. Фото с сайта pixabay.com
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В полицию Лангепаса с заявлением обратился 26-летний местный житель. Его обманул лжепродавец из Сети.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, ранее мужчина связался с предполагаемым продавцом, разместившим объявление о продаже профнастила на одном из популярных сайтов. Злоумышленник пообещал лангепасцу отправить товар сразу после получения оплаты в размере 42 тысячи рублей. Так как стройматериал был заявителю крайне необходим, он перевел необходимую сумму на счет лжепродавца, но профнастил так и не получил.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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