Подросток из Нягани из любопытства совершил кражу со взломом
В дежурную часть полиции с заявлением о краже обратился житель Нягани. Из его гаража был похищен велосипед.
Заявитель пояснил приехавшим на место преступления сотрудникам полиции, что последний раз он оставил свой велосипед в гараже. На следующий день он обнаружил отсутствие замка и на месте оставленного велосипеда стоял другой велосипед, который ранее мужчина не видел.
Оперативники опубликовали фотографии пропавшего велосипеда в социальной сети, одна из жительниц города, просматривая социальные сети, увидела такой велосипед в гаражном кооперативе, о чем сообщила в полицию.
Вскоре был установлен воришка. Им оказался 12-летний мальчик. Подросток пояснил сотрудникам полиции, что вскрыл гараж монтировкой из любопытства. Когда проник внутрь и обнаружил скоростной велосипед, решил обменяться. Оставил свой старенький велосипед, а сам уехал на новом.
Сотрудники по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с маленьким нарушителем порядка, а также полицией решается вопрос о постановке на профилактический учёт мальчика.
ИСТОЧНИК KP.RU