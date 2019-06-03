2019-06-03T14:25:17+03:00
Происшествия

Подросток из Нягани из любопытства совершил кражу со взломом

Юного преступника нашли благодаря камерам видеонаблюдения
Алена Кульмухаметова
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Подросток из Нягани из любопытства совершил кражу со взломомПодросток из Нягани из любопытства совершил кражу со взломомФото: Татьяна Коркина
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В дежурную часть полиции с заявлением о краже обратился житель Нягани. Из его гаража был похищен велосипед.

Заявитель пояснил приехавшим на место преступления сотрудникам полиции, что последний раз он оставил свой велосипед в гараже. На следующий день он обнаружил отсутствие замка и на месте оставленного велосипеда стоял другой велосипед, который ранее мужчина не видел.

Оперативники опубликовали фотографии пропавшего велосипеда в социальной сети, одна из жительниц города, просматривая социальные сети, увидела такой велосипед в гаражном кооперативе, о чем сообщила в полицию.

Вскоре был установлен воришка. Им оказался 12-летний мальчик. Подросток пояснил сотрудникам полиции, что вскрыл гараж монтировкой из любопытства. Когда проник внутрь и обнаружил скоростной велосипед, решил обменяться. Оставил свой старенький велосипед, а сам уехал на новом.

Сотрудники по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с маленьким нарушителем порядка, а также полицией решается вопрос о постановке на профилактический учёт мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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