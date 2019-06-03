2019-06-03T12:23:06+03:00
Происшествия

Безработный мегионец обокрал пожилую мать друга

Он воспользовался мобильным приложением
Алена Кульмухаметова
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Безработный мегионец обокрал пожилую мать другаБезработный мегионец обокрал пожилую мать другаФото: Татьяна Коркина
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Оперативники Мегиона выявили факт кражи со счета 72-летней местной жительницы более 45 000 рублей. Подозреваемым оказался 33-летний ранее не судимый безработный мегионец, друг сына пострадавшей.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, мужчина часто приходил в гости к этой семье и даже оставался на ночь. В один из таких вечеров женщина попросила его купить продукты на ужин, но так как наличных денег у них не оказалось, подозреваемый предложил ей воспользоваться услугой «мобильное приложение» и перевести нужную сумму на его карту.

Так как пострадавшая не разбирается в мобильных приложениях, то она передала мужчине телефон, чтобы тот всё сделал самостоятельно. Деньги благополучно поступили на счет подозреваемого.

Спустя несколько дней, воспользовавшись доверием пенсионерки и доступом к её телефону, он снова совершил перевод. Убедившись, что о краже денег женщина ничего не подозревает, мужчина решил постепенно вывести все имеющиеся накопления на свой счет. Так в течение месяца, злоумышленник регулярно приходил в гости и тайно небольшими частями переводил деньги. Общая сумма ущерба составила 45 400 рублей. Похищенные деньги мужчина потратил на личные нужды.

В отношении 33-летнего жителя Мегиона возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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