2019-06-03T10:52:17+03:00
Спорт

В Когалыме состоялась первая спортивная тренировка на открытом воздухе

Всех желающих ждут каждое воскресенье на футбольном поле
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме состоялась первая спортивная тренировка на открытом воздухе. Фото с сайта администрации города КогалымВ Когалыме состоялась первая спортивная тренировка на открытом воздухе. Фото с сайта администрации города Когалым
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В воскресенье, 2 июня, на футбольном поле спортивного комплекса «Юбилейный» в рамках окружного проекта «Free Training UGRA» состоялась первая открытая спортивная тренировка.

По информации организаторов, в мероприятии приняли участие более 70 человек. Когалымчане на открытом воздуха провели зарядку и даже приняли участие в танцевальной фитнес-программе ZUMBA.

По задумке организаторов тренировки станут регулярными. Всех желающих ждут каждое воскресенье в 10.00 часов на футбольном поле.

Напомним, что спортивный проект «Free Training UGRA», созданный под эгидой Олимпийского совета Югры, является региональным и представляет собой уличные тренировки в летний период на спортивных площадках с квалифицированными инструкторами и именитыми спортсменами Югры. Проект реализуется в шести городах автономного округа: Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске, Приобье (Октябрьский р-н.). В этом году к ним присоединился Когалым. Инструкторы «Free.training.ugra» преподают более 15 спортивных направлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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