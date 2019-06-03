СЕГОДНЯ 09:54 2019-06-03T09:54:39+03:00

В минувшие выходные во время пожаров эвакуированы 79 человек. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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С 27 мая по 2 июня на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрировано 79 пожаров. Эвакуированы 79 человек. Об этом сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

По информации спасателей, чаще всего в выходные горели бани, дома, квартиры, дачи, гаражи. Основные причины бытовых пожаров - неосторожное обращение с огнем, нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и печей. От огня пострадали три автомобили и 39 строений. 23 пожара связаны с возгоранием мусора из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в многоквартирных жилых домах, 15 – с возгоранием сухой травы.

Пожарно-спасательные подразделения 17 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Спасены два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU