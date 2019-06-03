В Югре сегодня отключили аналоговое ТВ

СЕГОДНЯ 07:02 2019-06-03T07:02:54+03:00

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Отключение аналогового вещания произошло сегодня, 3 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе и ещё в 35 регионах России.

Для приема цифрового телевизионного сигнала необходимо приобрести специальное оборудование (ЦТВ-приставку либо телевизор с DVB-T2 тюнером, либо комплект спутникового приемного оборудования от операторов «Триколор ТВ» и «НТВ+», либо комплект для приема IP-TV).

Сведения о программе цифрового телерадиовещания, преимуществах цифрового эфирного телевидения, стандарте цифрового вещания DVB-T2, выборе для приобретения и установке оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала, а также ответы на наиболее часто задаваемые гражданами вопросы по переходу на цифровое телевидение размещены на сайте Депинформтехнологий Югры в разделе «Телекоммуникации, связь и телерадиовещание, на сайте РТРС, а также на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе «Информация для граждан» в рубрике «Транспорт и связь» подраздел «Почта и связь».

Задать все интересующие вопросы можно по телефонам: федеральной «горячей линии» 8 800 220 20 02; региональной «горячей линии» 8 800 101 00 01. Также можно обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу по номеру телефона 112.

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принято постановление от 3 августа 2018 года, которым предусмотрена единовременная денежная выплата в целях компенсации расходов на приобретение и установку оборудования для приема цифрового эфирного или спутникового телевидения. Размер выплаты определяется на основании стоимости приобретенного гражданином оборудования, соответствующего минимальным техническим характеристикам и стоимости услуг по его установке, но не свыше суммы, равной 5 000 рублей.

Единовременная денежная выплата предоставляется до 1 июля 2019 года на основании заявления югорчанина, поданного в период с 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года включительно с приложением копий документов (электронных образов), подтверждающих приобретение и установку оборудования для приема цифрового эфирного телевидения.

Напомним, в России с января 2019 года в связи переходом на цифровое телевизионное вещание началось отключение аналоговых телевизионных передатчиков, осуществляющих трансляцию обязательных общедоступных федеральных телеканалов.

ИСТОЧНИК KP.RU