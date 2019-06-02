В Сургуте прошёл концерт под открытым небом

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-02T11:19:48+03:00

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Начинающие музыканты школы искусств им. Кукуевицкого, колледжа русской культуры им. Знаменского и оркестр «Сургут Экспресс-Бэнд» приняли участие в концерте под открытым небом, который 1 июня прошёл на главной площади Сургута. По словам заместителя главы города Александра Пелевина, этот концерт стал уникальным событием не только для Югры, но и для всей России. В течение двух часов музыканты сыграли почти 10 композиций.

- Мы услышали сводный духовой оркестр Сургута в составе начинающих и профессиональных музыкантов. У ребят представилась возможность не только приобщиться к прекрасному, но и прославить наш город на всю Россию, - отметил Александр Пелевин.

Отметим, что «Праздник духовой музыки» - это совместный проект департамента образования города, Сургутской филармонии и Филармонического общества Югры. Он приурочен к Десятилетию Детства в Югре и Всероссийской акции «Бессмертный оркестр», который посвящён памяти Государственного духового оркестра СССР, без вести пропавшего в 1941 году, и Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. Александрова, погибшего в 2016.

ИСТОЧНИК KP.RU